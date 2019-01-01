والد الطفل المفزوع من جوميز يشكر اللاعب

لم ينتبه إلى هذا أثناء المباراة نفسها، بل شاهد ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تداولت جماهير كرة القدم العربية مساء أمس صوراً خاصة لأحد الأطفال جامعي الكرات، والذي ظهرت عليه معالم الخوف بسبب احتفال اللاعب بافيتمبي جوميز مهاجم نادي الهلال.

وتواصلت أحدى الصحف السعودية مع والد الطفل الذي يلعب ضمن صفوف الناشئين بنادي الاتحاد، والذي كشف عن كواليس هذا الموقف.

وقال والد الطفل فيصل الغامدي في تصريحاته أنه لم ينتبه إلى هذا أثناء المباراة نفسها، بل شاهد ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"لا شجاعة بلا خوف"

أخافه جوميز، فقرر أن يحتفل مثله لإثارة رعب الخصوم 👽



الطفل فيصل الغامدي أحد اللاعبين فى قطاع البراعم بنادى الاتحاد يقلد احتفال الأسد 🦁pic.twitter.com/KIzGuVeFnt — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 22, 2019

وأضاف والد الطفل قائلاً : ما شاهدته هو قيام الكابتن حسين ناصر المسؤول عن البراعم بنادي الاتحاد، مع اللاعب الفرنسي جوميز وهو يُهدي نجلي قميص اللاعب، وهذا من شيم الكبار، وأشكر اللاعب على ذلك.

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وفي نهاية تصريحاته عبر والد الغامدي عن سعادته بإهداء قميص جوميز لنجله، مؤكداً أنه ذكرى طيبة من الكابتن ستظل حافزاً لأن يكون أحد نجوم الاتحاد في المستقبل.