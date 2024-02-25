الطريق مفتوح .. وكيل فاران يمنح أملًا جديدًا للسعودية

المدافع الفرنسي مطلوب في الأندية السعودية

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رفائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد أحد الأسماء المطلوبة بقوة في دوري روشن السعودي، وقد ارتبط سابقًا بأندية الاتحاد والنصر والشباب ويبدو أن الصيف القادم سيشهد صراعًا ساخنًا بينهم على ضمه.

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المدافع الفرنسي سيُصبح حرًا بنهاية الموسم الجاري، إذ لم يُفعل ناديه الإنجليزي حتى الآن البند الموجود في عقده ويسمح بتمديده لموسم جديد، علمًا أن هذا العقد ينتهي صيف 2024.

المسؤولون في شركة "CAA Base Ltd" المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب أدلوا بتصريح حصري لموقع "شوووت" فتحوا خلاله الطريق للأندية السعودية نحو التوقيع مع صاحب الـ30 عامًا.

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إذ قالوا "مانشستر يونايتد حتى الآن لم يتحدث معنا بشأن إمكانية رحيل فاران بعد نهاية الموسم، اللاعب طوال الفترة الماضية تلقى أكثر من عرض للانتقال لدوري روشن كان من أبرزهم نادي الاتحاد، لكن سنرى ما سيحدث في الصيف المقبل"

الدوري السعودي وحسب جميع المصادر المتابعة سيُواصل الصيف القادم استقطاب النجوم من الدوريات الأوروبية، وذلك رغم الهدوء الذي ساد سوق الانتقالات الشتوي.

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