الطريق مفتوح لمحاسبته جنائيًا .. هيرموسو تقلب الطاولة على روبياليس بقرار جريء!

تصرف رسمي شديد اللهجة من هيرموسو

مهدت لاعبة كرة القدم جيني هيرموسو، الطريق لمحاكمة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس، بعد تقديم شكوى رسمية ضده بسبب القبلة الشهيرة عقب نهائي كأس العالم للسيدات.

روبياليس قبّل هيرموسو على شفاها أثناء الاحتفال باللقب وهو ما أثار الضجة منذ حينها، إذ أكدت اللاعبة أنّ الأمر حدث دون موافقتها بينما نفى رئيس الاتحاد الموقوف هذا الأمر مؤكدًا أنّها وافقت.

وتم إيقاف روبياليس لمدة 90 يومًا، كما منح المدعي العام 15 يومًا فرصة للاعبة لتقديم شكوى رسمية، وهو ما حدث صباح اليوم، الأربعاء، حينما توجهت جيني إلى مقر النيابة العامة في مدريد.

وبعد هذه الشكوى، يمكن مقاضاة روبياليس بصورة جنائية، ولكن الأزمة الحقيقية هو أنّ الحدث جرى في أستراليا وليس إسبانيا، وهو ما قد يجعل رئيس الاتحاد الموقوف ينجو بفعلته.

وكانت والدة روبياليس قد دخلت في حالة إضراب عن الطعام دعمًا له، كما تم إقالة المدير الفني لمنتخب السيدات.

جدير بالذكر أنّ أقصى عقوبة قد يوقعها على روبياليس هي الحرمان من العمل في أي نشاط رياضي لمدة 15 عامًا.