الطريق مفتوح أمام الأهلي .. مستقبل مورينيو على المحك!

طريق قدوم مورينيو إلى الدوري السعودي مفتوح الآن

SHAHID

أصبح الطريق مفتوحًا أمام الأندية السعودية، من أجل التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في ظل اقتراب رحيله عن ناديه روما الإيطالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" عن أن مستقبل مورينيو مع روما أصبح غير مستقر، بعد أن خسر الفريق أمام لاتسيو في ديربي العاصمة بكأس إيطاليا.

وأضافت الصحيفة أن بقاء مورينيو في روما غير مرجح، لأن المسؤولين في النادي لن يفتحوا ملف تجديد عقده الذي ينتهي بالموسم الحالي، حيث سيرحل تياجو بينتو المدير الرياضي في فبراير، وسيتم اختيار مدير رياضي جديد، وسيحتاج المدرب البرتغالي إثبات نفسه أمامه لإقناعه بأنه الأجدر بهذا المنصب.

وفي نفس الوقت، عبرت جماهير روما عن غضبها تجاه مورينيو، بعدما انتشر وسم " #Mourinhout" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والذين يُطالبون من خلاله بإقالة المدرب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتترقب الأندية السعودية موقف مورينيو من روما، من أجل التعاقد معه، في ظل اهتمام الأهلي وأندية أخرى به، وفقًا لما تم ذكره سابقًا عبر وسائل الإعلام المختلفة.

SHAHID