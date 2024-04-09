هل يتحقق حلم تشافي بعد رحيله؟

يعود برشلونة من جديد لفتح باب التفاوض مع مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بيرناردو سيلفا، على رأس اهتمامات برشلونة في الصيف الماضي، حيث رأى تشافي هيرنانديز أن النجم البرتغالي سيكون بمثابة القطعة الناقصة في خط وسط البارسا، وذلك بعد فوزه بالدوري والسوبر الإسباني على حساب ريال مدريد.

إلا أن الأزمة المادية الخانقة التي يمر بها برشلونة، جعلت التعاقد مع بيرناردو أمرًا صعبًا على النادي، لينتهي الأمر بتجديد النجم البرتغالي لعقده مع مانشستر سيتي لموسم إضافي مع شرط جزائي قيمته 58 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة يعود هذا الصيف للتفاوض مع إدارة مانشستر سيتي من أجل حسم صفقة بيرناردو سيلفا، لكن بنظام دفع مختلف.

ويستهدف برشلونة تكرار سيناريو صفقة التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي، حيث اتفق جوان لابورتا رئيس البارسا مع أتلتيكو بارانينسي على دفع 30 مليون يورو، تزيد إلى 61 مليونًا اعتمادًا على متغيرات معينة، لكنه سيدفع مبلغ الـ30 مليون يورو، على دفعات قدرها 5 ملايين كل 6 أشهر، حتى يتم الوصول إلى المبلغ الإجمالي المتفق عليه.

وأشارت "سبورت" إلى أن هذا هو السيناريو الذي سيتم وضعه على طاولة المفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل بيرناردو، حيث يدفع برشلونة 59 مليونًا على أقساط.

وختمت الصحيفة الإسبانية: "التفاوض مع الفريق الإنجليزي ليس سهلاً، فهو لا يحتاج إلى بيعه لاعبيه، كما أن بيرناردو سيلفا يمثل جزءًا لا يتجزأ من خطط بيب جوارديولا، لكنه أيضًا سيلفا سيبلغ 30 عامًا في أغسطس المقبل، ويأمل برشلونة أن يدفع هذا الأمر إدارة السيتيزينز للتفكير في تركه".