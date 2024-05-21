على الطريقة الإنجليزية .. مسؤول سعودي يفاجئ الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بـ"العروض الأجنبية"

مفاجأة جديدة ضمن الثورة الرياضية في السعودية..

SHAHID

فاجأ مسؤول كبير في وزارة الرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، أندية المملكة العربية السعودية؛ وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

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75% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، انتقلت في مطلع الموسم الرياضي الحالي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي؛ كخطوة أولى نحو الخصخصة.

وفي هذا السياق.. أعلن منصور المقبل، مدير عام الاستثمار في وزارة الرياضة، عن اهتمام أجنبي من الخارج، لشراء أندية سعودية؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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ولم يكشف المقبل، عن هوية أو أسماء الأندية السعودية، التي يريد المستثمرون الأجانب "شراءها"؛ وهل هي من ضمن فرق دوري روشن للمحترفين أم في الدرجات الأدنى.

وأيًا كانت هوية هذه الأندية؛ فأنها تمثل مفاجأة للرباعي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ لأنها ستنقل ملكيتهم للأجانب، حال كانوا هم المفصودين، أو أنه سيظهر منافسين جدد "أقوياء" لهم، حال كان المقصود فرق أخرى.

جدير بالذكر أنه من ضمن أسباب قوة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"؛ هو أن معظم الأندية أصبحت مملوكة لرجال أعمال ومستثمرين أجانب، ما سمح بضخ أموال ضخمة، وحسم العديد من الصفقات العالمية؛ فأصبحت الفوارق بين مختلف الفرق، قليلة للغاية.

SHAHID