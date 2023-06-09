الطائي يصارع برشلونة وباريس سان جيرمان على نجم مانشستر سيتي!

هل ينجح الطائي في التفوق على عمالقة أوروبا؟

بشكل غير متوقع، دخل نادي الطائي في منافسة مع أكبر الأندية الأوروبية، من أجل الظفر بأحد نجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ويسير الطائي على خطى باقي الأندية السعودية، التي تستهدف التعاقد مع نجوم كبار في الدوريات الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الصحفي التركي إكرم كونور عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي الطائي يستهدف ضم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

ويستهدف ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يُصعب المفاوضات أمام الطائي.

وينتهي عقد برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا في يونيو 2025، حيث سيتم حسم موقفه سواء بالاستمرار مع مانشستر سيتي، أو الانتقال إلى فريق جديد خلال الصيف المقبل.