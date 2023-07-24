الطائرة كانت على وشك الإقلاع .. كواليس ليلة الهلع في برشلونة بسبب الفيروس الغامض

ماذا حدث للاعبي برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن كواليس انسحاب فريق برشلونة من المباراة الودية أمام فريق يوفنتوس الإيطالي التي كان مقرر لعبها بالأمس.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، أعلن خلاله إلغاء المباراة الودية، بسبب معاناة عدد من لاعبي الفريق بالتهاب حاد في المعدة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن لاعبي برشلونة كانوا حاملين العدوى من إسبانيا ولم يصابوا بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الوضع تفاقم وهم بالطائرة.

وتابعت الصحيفة، أن الحالة الأولى كانت للاعب جافي، الذي لم يشارك في الدورات التدريبية الأولى بسبب المرض ثم أصيب جول كوندي، الذي لم يتدرب في اليوم الأول في الولايات المتحدة وأخيراً بالدي الذي تم تحديده كأول مصاب، وبعد تلك الحالات الثلاث الأولى ساء الوضع وانتشرت العدوى بين معظم اللاعبين يوم السبت الماضي.

وأشارت الصحيفة، أن الوضع قد تفاقم يوم السبت عندما ذهبوا لتناول الإفطار وكانوا يستعدون للرحلة، وظهر على بعضهم في تلك الليلة ألم شديد وشعر البعض الآخر بالسوء فورًا بعد تناول وجبة الإفطار وأصيبوا بالقيء والإسهال.

وأكدت الصحيفة أنه تم شفاء المصابين بالأمس تمامًا وتم السيطرة على تفشي المرض بشكل كامل، وكان من المقرر أن يخوض فريق برشلونة عددًا من المباريات الودية في الولايات المتحدة، والتي كانت بدايتها مباراة يوفنتوس، ثم سيلعب مع آرسنال وريال مدريد.