الطاقة تستمر في النفاد؟ مصير أول عرض رسمي ليورجن كلوب بعد ترك ليفربول!

المدرب الألماني ترك الريدز بعد سنوات ناجحة

رفض يورجن كلوب عرضًا من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني بعد إقالة جريج بيرهالتر عقب الخروج المبكر من بطولة كوبا أمريكا 2024 التي استضافتها البلاد.

تم إجراء اتصالات أولية مع كلوب فيما يتعلق بإمكانية تولي الوظيفة، لكنه أكد مجددًا أنه يرغب في أخذ استراحة من كرة القدم، وفقًا لصحيفة “ذا أتليتك”.

على الرغم من ذلك، لا يزال هناك اهتمام، كما تضيف المصادر، من اتحاد كرة القدم الأمريكي بتعيين المدرب البالغ من العمر 57 عامًا مدربًا قادمًا للمنتخب.

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وقد تمت إقالة بيرهالتر يوم الأربعاء بعد الخروج المخيب للآمال للمنتخب الأمريكي من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

بينما غادر كلوب منصب المدير الفني لليفربول رسميًا في مايو، منهيًا فترة تسع سنوات استثنائية في أنفيلد جلبت ثمانية ألقاب كبرى للريدز.