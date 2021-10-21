الطائي والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الطائي والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد

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الطائي 1 × 2 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+5' نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' فرصة خطيرة للأهلي ولكن الحكم يحتسب تسلل.

80' تبادل التمريرات بين لاعبي الطائي، ووصلت الكرة إلى أمير سعيود الذي سدد تسديدة مرت بجوار قائم الأهلي.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة، والأهلي متقدم بهدفين مقابل هدف.

69' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الجانبين.

61' أووووووووووووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، تسديدة قوية من عبد الرحمن غريب ولكن العارضة تتعاطف مع أصحاب الأرض وتمر بسلام.

57' محاولات من لاعبي الطائي لتسجيل هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية.

52' جووووووووووووووووووووووووووول هدف ثان للأهلي عن طريق عمر السومة، بعد ركلة ركنية قابلها السومة برأسية في شباك الطائي.

51' كرة طولية للطائي، وصلت إلى محمد ثاني الذي سدد الكرة بشكل غير متقن تخرج إلى ركلة مرمى.

47' محاولة أولى في الشوط الثاني من نصيب الطائي عن طريق امير سعيود ولكنها تمر بسلام على مرمى الضيوف.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

45+1' جووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للطائي، عن طريق لوكاس ألفيس بعد ركلة ركنية قابلها لوكاس برأسية قوية في الشباك.

44' الحكم يحتسب دقيقة وقت محتسب بدل ضائع.

39' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

31' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف دون رد.

27' محاولات واستحواذ من لاعبي الطائي في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التعادل.

21' أوووه تسديدة قوية من أليوسكي ولكن لوكوف يتصدى لها ويبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

16' عرضية للطائي عن طريق أمير سعيود ولكن الربيعي يتألق ويتصدى لها

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف دون رد.

7' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول مبكر في المباراة، بتوقيع عمر السومة بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أليوسكي قابلها السومة بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة...

تشكيل الطائي:

التشكيل| 4-5-1

مارتن لوكوف

إبراهيم الزبيدي - لوكاس ألفيس - مارسيلو دوسانتوس - حسن الجبيري

جوميز دينر - حامد فلاتة - أمير سعيود - محمد حرزان - محمد فؤاد

سافاس ماليلي

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الربيعي

أليوسكي - عبد الباسط هندي - دانكليري - محمد خبراني

فيليب برادرايتش - محمد المجحد - علي الأسمري

انداو - عمر السومة - عبد الرحمن غريب

حقق النادي الأهلي السعودي فوزه الأول هذا الموسم في الجولة الأخيرة على حساب الاتفاق بأربعة أهدافٍ دون رد، وتقدم للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

أما نادي الطائي فقد خسر المباراة الأخيرة من نادي أبها بهدفٍ دون رد، ليقع في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

هلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الطائي والأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.