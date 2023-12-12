الضغوط لن ترحمه .. نجم ريال مدريد يحذر بيلينجهام!

النادي الملكي حالة خاصة للغاية.

أكد الألماني أنتونيو روديجر أن اللعب لصالح ريال مدريد هو حالة خاصة للغاية، تجعل كل اللاعبين في أعلى وضع تأهب في مسيرتهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أن زميله الإنجليزي جود بيلينجهام يقدم ما لم يتوقعه على الإطلاق.

وقال روديجر: "أفضل ما فيه إنه عندما تتحدث معه تشعر وكأنك تتحدث إلى رجل، هو ليس باللاعب الأناني ويقدم الكثير لريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كل ما يمر به في ريال مدريد في ذلك العمر هو أمر استثنائي، أقول لنفسي يا إلهي ماذا لو لم يسجل لمباراتين متتاليتين، يا لهذا الضغط".

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جدير بالذكر أن بيلينجهام يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا، مبتعدًا عن أقرب منافسيه بثلاثة أهداف.