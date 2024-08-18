انقلاب في الأحداث .. الشباب يهزم الاتحاد ويتوصل لاتفاق مع مدافع أتلتيكو مدريد

الشباب عرض رقمًا كبيرًا

فاجأ الشباب الجميع ونجح بالتوصل إلى اتفاق مع مدافع أتلتيكو مدريد على الانضمام إليه هذا الموسم، ليهزم بذلك مواطنه الاتحاد وعدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية.

الحديث عن ماريو هيرموسو الذي انتهى عقده مع النادي العاصمي في إسبانيا هذا الصيف وفشلت كل محاولات النادي في تجديده لعدم قدرته تلبية الطلبات المالية للاعب.

صاحب الـ29 عامًا ارتبط بعدد من الأندية الإنجليزية والإيطالية هذا الصيف، بجانب الاتحاد الذي أكدت شبكة ريليفو الإسبانية اليوم الأحد أنه بات الأقرب لضمه كونه قدم العرض الأقوى ماليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن انقلاب أحدثه الشباب بالتوصل لاتفاق مع هيرموسو على التوقيع له لمدة موسمين مقابل حصوله على 16 مليون يورو، مشيرة إلى أن النادي العاصمي ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لحسم الصفقة رسميًا، حيث طالبهم بذلك عبر خطاب رسمي أرسله لهم الخميس الماضي.

يُشار إلى أن هيرموسو الذي قضى 5 مواسم مع أتلتيكو مدريد لعب 45 مباراة الموسم الماضي في جميع البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.