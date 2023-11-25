الضحية تاريخية .. القبض على مراهقين بسبب العنصرية الجنسية في الدوري الإنجليزي

عنصرية جنسية وهتافات معادية للنساء في إنجلترا...

ألقت الشرطة الإنجليزية، القبض على صبيين يبلغان 17 عامًا، بتهمة الهتافات المعادية للنساء، في مباراة برمنجهام أمام شيفيلد وينزداي، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة لإذاعة برمنجهام لايف: "لقد ألقينا القبض على صبيين بتهمة الهتافات المعادية للنساء، أثناء مباراة برمنجهام على ملعب سانت أندروز اليوم 25 نوفمبر".

وأضاف: "سمع ضباطنا الهتافات الموجهة إلى الحكم ريبيكا ويلش، وتصرفوا بسرعة وألقوا القبض على الشابين وكلاهما يبلغ 17 عامًا، وهما محتجزان حاليًا لارتكابهما جريمة تتعلق بالنظام العام".

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وكانت إدارة برمنجهام، حذرت الجماهير من الهتاف بأي هتافات عنصرية قبل اللقاء، ونشرت بيانًا جاء فيه: "لسوء الحظ، عندما تواجدت حكمة في ملعب سانت أندروز في آخر مرة، تلقى النادي عدة تقارير عن وجود هتافات وإساءات جنسية وكراهية للنساء تستهدف الحكم".

وأضاف: "لن يتم التسامح مع مثل تلك التصرفات مجددًا، وسيُطلب من أي فرد يتم الإبلاغ عنه وقيامه بمثل تلك التصرفات والهتافات، مغادرة مقعده فورًا".

ودخلت الحكم، ريبيكا ويلش التاريخ، في وقت سابق من هذا الشهر، إذ كانت الحكم الرابع في مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، لتصبح صاحبة الـ 39 عامًا، أول حكمة على الإطلاق تشارك في مباراة من مباريات البريميرليج.