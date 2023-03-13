بالضحك.. إينياكي ويليامز يسخر من إلغاء هدفه أمام برشلونة

لاعب أتلتيك بلباو يعلق بسخرية على إلغاء هدفه أمام برشلونة

لم يجد الغاني إينياكي ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، طريقة للتعبير عن غضبه بعد مباراتهم مع برشلونة سوى السخرية.

وتغلب برشلونة على مضيفه بلباو بهدف دون رد في الدوري الإسباني، وقد ألغى الحكم هدفًا لويليامز بعد تدخل حكم الفيديو المساعد لأن الكرة لمست يد زميله قبل أن يسجلها.

وانتابت حالة من الغضب جمهور بلباو مما حدث وإلغاء هدف التعادل المتأخر الذي وصفه مدرب الفريق إرنستو فالفيردي بالبحث عن الخطأ بعدسات مكبرة، وسط مزاعمهم بأن الكرة لمست كتفه وليس يده.

وعلق إينياكي بسخرية عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على تويتر بضحكات عما حدث.

وكاد الهدف المتأخر لويليامز أن يمنح فريقه نقطة بعد خسارتهم 3 مباريات وتعادلهم في أخرى مع رايو فايكانو قبل مواجهة برشلونة.