"الضحايا الهلال والاتحاد" .. رهان ناري بين خالد الشنيف وميدو على مليون دولار!

رهان غير مسبوق!

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دخل الإعلامي خالد الشنيف مع أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، في رهان ضخم، وصل إلى مليون دولار!

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وأقام الشنيف عبر برنامجه "دورينا غير" فقرة لتوقع جميع الضيوف، لمباريات يوم الخميس، في بطولتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

وستقام 4 مباريات يوم الخميس، 2 في دوري أبطال آسيا، بين الاتحاد ونافباخور الأوزبكي، والهلال وسباهان الإيراني، ومواجهتي دوري روشن، الأولى بين الاتفاق والخليج، والثانية ستجمع بين أبها والتعاون.

وتوقع أحمد حسام ميدو أن جميع المباريات ستنتهي بالتعادل، الأمر الذي أثار استغراب الشنيف، الذي قال له: "لماذا التعادل؟"، ليرد ميدو قائلًا: "ماذا لو انتهت جميع المباريات بالتعادل؟"، ليرد عليه مقدم البرنامج: "ستحصل على مليون دولار".

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وانتهى الحديث بقول الشنيف: "سنلتقي غدًا ولو انتهت جميع المباريات بالتعادل، سأمنح ميدو مليون دولار".

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