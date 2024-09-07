في الطريق إلى الصين .. نبأ سار لمانشيني وجيسوس من معسكر منتخب السعودية!

اختبار طبي يبدد مخاوف المدرب الإيطالي

تلقى الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، أنباءً سارة خلال رحلة الفريق إلى الصين من أجل مواجهة "التنين"، في تصفيات المونديال.

وبعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع إندونسيا بنتيجة (1-1) في جدة، يحل منتخب السعودية ضيفًا ثقيلًا على الصين، الثلاثاء المقبل في نظيره ستاد داليان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد استقبل مانشيني نبأ سارًا بعد الكشف عن التشخيص المبدئي للاعب متعب الحربي، الظهير الأيسر لمنتخب الصقور، والذي تعرض لإصابة في مباراة إندونيسيا ولم يستكمل اللقاء.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الاختبار الطبي أكد أن إصابة متعب ليست بالغة، مما دفع الجهاز الفني للتخلي عن فكرة استبعاده من المعسكر، وقرر اصطحابه مع البعثة المسافرة إلى الصين من أجل المباراة المقبلة.

وأوضحت "الرياضية"، أن الحربي خضع لبعض التدريبات الاستشفائية في "الجيمانزيوم" وأدى هذه التدريبات دون أن يشعر بأي آلام قوية، مشيرة إلى أن اللاعب كان قد خضع لأشعة طبية على موضع الإصابة وينتظر ظهور نتيجتها يوم السبت للاطمئنان على حالته.

يذكر أن متعب الحربي هو أهم صفقات الهلال في الصيف الجاري، بعدما دخل في سباق مع الأهلي والنصر والاتحاد من أجل ضمه، ليفوز الزعيم بالصفقة القياسية في النهاية مقابل 123 مليون ريال سعودي.

وكانت هناك مخاوف لدى جورج جيسوس، مدرب الهلال، من إصابة متعب الحربي لاعب الشباب السابق، الذي لم يخض حتى الآن أي مباراة مع الزعيم، حيث انضم لمعسكر المنتخب مباشرة بعد إعلان الصفقة.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كل من منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين وإندونيسيا.