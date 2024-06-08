الصين تهدد معسكر إنتر وباريس سان جيرمان الاعدادي للموسم الجديد

مصير مجهول للمعسكرات الإعدادية قبل الموسم الجديد...

تواجه بعض الأندية الأوروبية، إلى الغاء معسكرها الاعدادي للموسم الجديد، والمخطط اقامته في الصيف الحالي، في الصين خلال شهر يوليو المقبل.

وكان من المفترض، أن تقام مباريات معسكرات، باريس سان جيرمان، إنتر، وأتلتيكو مدريد، في الصين خلال نهاية شهر يوليو المقبل، ولكن تلك المعسكرات مهددة بالإلغاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن تلك الأندية تدرس الغاء معسكراتها، بعد عدم دفع الجهات المنظمة الأموال المتفق عليها للجولة الصيفية حتى الآن.

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وأشار التقرير إلى أن الإدارة الجديدة لفريق إنتر، قد لا تفضل خوض الجولة التحضيرية في الصين، بعد استحواذها علي النيراتزوري من الإدارة الصينية السابقة.

وفي حال إلغاء تلك المعسكرات، لن تكون المرة الأولى التي يتم الغاء فيها معسكرات بالصين، إذ كان من المفترض أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين وديتين بالصين خلال الموسم المنقضي، قبل أن يتم نقل المعسكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.