الصورة أبلغ من أي تعبير .. رد صادم من ماريو بالوتيلي على انتقادات زلاتان إبراهيموفيتش!

بالوتيلي لم يتأخر في الرد على انتقادات إبراهيموفيتش لمسيرته..

يبدو أن الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي دمير سبور التركي لم يقدر تصريحات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش زميله السابق في إنتر، الذي أكد أن الإيطالي "تخلى عن موهبته"، وخرج للرد على زلاتان.

إبراهيموفيتش كان أحد ضيوف مهرجان "ديلو سبورت" يوم الأحد، والذي نظمته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وتحدث على المسرح عن مسيرته الطويلة واللاعبين العديدين الذين عمل معهم.

وقال إبراهيموفيتش: "عندما تتاح الفرصة لطفل للاستفادة القصوى من موهبته ولا يستغلها، فهذا أمر مؤسف".

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وأضاف: ""أتيحت لبالوتيلي العديد من الفرص وأهدرها كلها، لقد تخلى عن موهبته، هذه هي الحقيقة".

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بالوتيلي لم يعجب بتعليقات إبراهيموفيتش، وقام بالرد عليها عبر خاصية القصص في حسابه بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، بصورة مؤلمة للنجم السويدي.

ونشر بالوتيلي صورة لنفسه وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به مع إنتر في 2010، بعد عام من مغادرة إبراهيموفيتش إلى برشلونة الإسباني.

وللتأكد من وصول الرسالة، وضع بالوتيلي علامة باسم إبراهيموفيتش في الصورة.

instagram/mb459

وعلى الرغم من أن إبراهيموفيتش حقق الكثير خلال مسيرته، حيث فاز بالعديد من الجوائز، إلا أن لقب دوري أبطال أوروبا ظل اللقب الذي لم يحققه أبدًا حتى اعتزاله.