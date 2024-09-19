الصورة الأولى .. نجاح إخلاء فهد المولد من دبي وهذه حالته الصحية!

حالة حزن في الشارع السعودي بعد حادثة فهد المولد المؤسفة..

أعلن الإعلامي الرياضي فهد اللويحق، نجاح عملية "الإخلاء الطبي" للنجم الدولي السعودي فهد المولد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، من مدينة دبي الإماراتية.

المولد البالغ من العمر 30 سنة، تعرض لحادث مؤسف في مدينة دبي الإماراتية، خلال الأسبوع الماضي، بـ"السقوط" من شرفة شقته بالدور الثاني؛ حيث فتحت السلطات المختصة، تحقيقًا لمعرفة الأسباب، وسط شبُهات جنائية.

وحاولت المملكة العربية السعودية، إخلاء النجم الدولي من مدينة دبي، وإعادته إلى البلاد، خلال الـ48 ساعة الماضية؛ ولكنها فشلت في ذلك، بسبب حالته الصحية الحرجة، قبل أن تنجح مساء اليوم الخميس.

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وفي هذا السياق.. كتب اللويحق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في إطار حرص حكومة المملكة، على رعاية وخدمة المواطنين.. اقلعت قبل قليل، طائرة الإخلاء الطبي، والتي تنقل اللاعب السعودي فهد المولد، من مدينة دبي إلى السعودية؛ لاستكمال علاجه".

وزفّ الإعلامي الرياضي بشرى سارة للشعب السعودي، بكشفه عن أن حالة المولد الصحية "مستقرة"، مع نشره أول صورة لـ"عملية إخلاء اللاعب"، والتي تؤكد ذلك.

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جدير بالذكر أن المولد بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد السعودي، والذي خرج منه في تجربة احتراف قصيرة، مع ليفانتي الإسباني، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى الشباب، في صيف عام 2022.