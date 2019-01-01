الصليهم يرفض عرض الشباب لتجديد عقده

رفض عبد المجيد الصليهم لاعب الشباب االسعودي عرض مقدم من إدارة ناديه لتجديد عقده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن عبد المجيد صليهم رفض عرض ناديه الشباب السعودي لتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف القادم.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب قدمت عرضًا لتجديد عقد الصليهم مقابل راتب سنوي يبلغ 4.5 مليون ريال سعودي.

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب السعودي طلب الحصول على 5 ملايين ريال سعودي سنويًا للتوقيع على عقد يمتد لـ3 مواسم.

ورفض أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب التعليق على تلك المعلومات مكتفيًا بقول "لا تعليق".

صاحب الـ25 عامًا كان قد قضى فترة إعارة لمدة 6 أشهر مع رايو فاييكانو الإسباني بدأت في يناير 2018، وقد خاض 5 مباريات مع الشباب في الدوري السعودي هذا الموسم وغاب عن الأخيرة أمام العدالة.

ويمتلك الشباب حاليًا 9 نقاط بعد 6 جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جمعها من انتصارين و3 تعادلات وخسارة وحيدة.