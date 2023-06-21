الصفقة مهددة يا النصر .. نجم إسبانيا الهدف القادم للاتحاد بعد كريم بنزيما ونجولو كانتي

الاتحاد يضرب بقوة ويرصد التعاقد مع نجم إسبانيا

احذر يا النصر فنادي الاتحاد قادم بقوة؛ حيث يستعد العميد، لخطف صفقة كبرى من العالمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد ضرب بقوة في الصيف الحالي؛ بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

ويبدو أن الاتحاد لم يكتفِ بذلك؛ حيث دخل بقوة في صفقة النجم الإسباني ساؤول نيجيز، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد الإسباني؛ وفقًا لصحيفة "آس".

ونقلت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، عن الإعلامي مانو ساينز، بوجود تحرك من مسؤولي العميد الاتحادي؛ للجمع بين ساؤول وبنزيما، في فريقٍ واحد.

جدير بالذكر أن عدد من الصحف العالمية، أجمعت خلال اليومين الماضيين، على اقتراب انتقال متوسط الميدان الإسباني، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.