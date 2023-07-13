الصفقة ممكنة .. عائق وحيد يفصل الاتحاد عن ضم فابينيو من ليفربول

هل ينجح الاتحاد في حسم الصفقة الكبرى؟!

دخل نادي الاتحاد، في مفاوضات قوية مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للتعاقد مع متوسط ميدانه البرازيلي فابينيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد تعاقد مع النجم السعودي سلطان الفرحان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي دافيد أورنستين، تقديم العميد الاتحادي، عرضًا إلى ليفربول؛ للتعاقد مع فابينيو، مقابل 40 مليون يورو.

وأشار أورنستين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن مفاوضات الاتحاد مع العملاق الإنجليزي، قد تشهد تسارعًا كبيرًا، خلال الساعات القادمة.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن العائق الوحيد أمام ليفربول حاليًا؛ هو ضرورة إيجاد بديل للاعب البرازيلي، قبل التخلي عنه إلى الاتحاد.

وأوضح دافيد أورنستين، أن النجم البلجيكي الشاب روميو لافيا، متوسط ميدان ساوثامبتون الإنجليزي؛ يأتي على رأس الأسماء المرشحة لتعويض فابينيو، في ليفربول، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.