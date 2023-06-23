الصفقة ممكنة .. الاتحاد يتلقى "مفاجأة سارة" في مفاوضات تمبكتي

انفراجة كبرى في صفقة تعاقد الاتحاد مع حسان تمبكتي

"الصفقة ممكنة وليست مستحيلة"؛ هكذا تلقى الاتحاد، أكبر مفاجأة سارة، في محاولاته للتعاقد مع النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

الاتحاد قدّم عرضًا للتعاقد مع تمبكتي، في الميركاتو الصيفي الحالي، ولو على سبيل الإعارة؛ لتعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي، المصاب بقطع في الرباط الصليبي؛ إلا أن التقارير أكدت على رفض الإدارة الشبابية، الاستغناء عن اللاعب.

لكن.. الإعلامي الرياضي سليمان اللزام، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن موقف حاسم من إدارة الشباب، في الاستغناء عن نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ ما يمنح الأمل من جديد إلى العميد الاتحادي.

وكتب اللزام عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إدارة الأستاذ خالد البلطان، قائمة بتسيير الأعمال وأمور نادي الشباب الاعتيادية، ولن تقرر في أي أمر يخص لاعبي الفريق الأول من البقاء أو الرحيل".

وكشف الإعلامي الرياضي، على أن إدارة البلطان، ستمنح الحرية إلى المجلس القادم، والذي سيتم انتخابه في الأيام القادمة؛ لاتخاذ القرارات المتعلقة ببيع اللاعبين أو التعاقدات الجديدة؛ وهو ما يعني أنه يمكن للاتحاد أن يفاوض مسؤولي الشباب الجدد، بشأن تمبكتي.