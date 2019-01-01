الصفقة فشلت؟ نابولي يعلن توقف انتقال هامسيك إلى داليان يفانج

تطور مفاجيء في الأحداث بعدما كان الطريق ممهداً لقائد نابولي إلى الدوري الصيني

أعلن نادي نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن توقف انتقال لاعبه ماريك هامسيك لنادي داليان يفانج الصيني.

جميع المؤشرات كانت تؤكد انتقال السلوفاكي صاحب الـ31 عاماً إلى يفانج، بعد قيامه بتوديع زملائه في نابولي أمس الثلاثاء.

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اللاعب نفسه أكد توجهه إلى الصين من أجل إتمام الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 15 مليون يورو مع بعض الإضافات.

وبشكل مفاجيء نشر نابولي بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني، يؤكد من خلاله توقف الصفقة لأجل غير مسمى.

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

ويرجع ذلك حسبما أكد الموقع نظراً لحدوث بعض الخلافات بخصوص طريقة دفع المبلغ المتفق عليه.

واستخدم نابولي في بيانه كلمة "تأجيل" الصفقة وهو ما يفتح باب الغموض أمام فشلها بشكل كامل، او استمرار المفاوضات حتى عودتها للحياة مرة أخرى.

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وبرر النادي الإيطالي خطوته بأن طريقة الدفع التي تم الاتفاق عليها حدثت بها بعض التغييرات المفاجئة.

يُذكر أن راتب هامسيك نظير توقيعه للنادي اليني كانت ستصل إلى 9 مليون يورو في الموسم.