الصفقة المنتظرة .. تصريح رسمي يكشف حقيقة توقيع ميتروفيتش مع الهلال

هل وقع أليكساندر ميتروفيتش لنادي الهلال؟!

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منذ أسابيع عديدة، ونادي الهلال السعودي يتفاوض مع فولهام الإنجليزي؛ للتعاقد مع الهداف الصربي الكبير أليكساندر ميتروفيتش، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

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وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أنباء عن انفراجة في هذه المفاوضات، مع توقيع ميتروفيتش، على عقود انتقاله للهلال، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ بعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء السبت القادم.

لكن.. البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي فولهام، نفى كل هذه الشائعات، مؤكدًا على بقاء اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم - حتى الآن -.

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وقال سيلفا في مؤتمر صحفي، نقله الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ميتروفيتش جاهز للعب.. أنا متأكد 100%، أنه ملتزم تجاهنا".

فولهام يستعد لافتتاح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 "البريمييرليج"، يوم السبت القادم؛ عندما يحل ضيفًا على فريق إيفرتون.

جدير بالذكر أن أليكساندر ميتروفيتش، يلعب في صفوف نادي فولهام منذ يناير 2018، مسجلًا 111 هدفًا وصانعًا 22 آخرين، خلال 205 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

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