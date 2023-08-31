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الصفقة المحلية الثالثة .. الاتحاد يخطف نجم الهلال السابق بـ40 مليون ريال

أحمد فرهود
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الإتحادالهلالالتعاونحسن كادشدوري روشن السعوديانتقالات

صفقة محلية جديدة في الاتحاد بمبلغ خرافي

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حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، صفقة "محلية" جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع الثنائي "السعودي" سلطان الفرحان وصالح العمري، إلى جانب الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، تعاقد العميد الاتحادي، مع حسن كادش، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قادمًا من صفوف نادي التعاون السعودي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن قيمة صفقة انتقال كادش، الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، إلى قلعة النمور، وصلت إلى 40 مليون ريال سعودي.

كادش البالغ من العمر 31 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتفاق السعودي، قبل الانتقال منه في صيف 2017، إلى عملاق الرياض الهلال، والذي مثّله لمدة عامين ونصف؛ لينضم بعدها إلى التعاون.

جدير بالذكر أن اللاعب المخضرم، شارك في 84 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مسجلًا 5 أهداف وصانعًا أسيست وحيد فقط.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 93687كريم بنزيما
  • 9962خاليدو كوليبالي
  • 17999روبرتو فيرمينو
  • 8046نجولو كانتي
  • 20465مارسيلو بروزوفيتش
  • 41892صفقة أخرى
192051 الأصوات

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