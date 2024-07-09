الصفقة الأولى تقترب .. الهلال يتقدم على النصر والاتحاد لـ"ضم" لاعب الفتح

صفقة مهمة في الطريق إلى الهلال..

اشتعلت المنافسة بين الثلاثي السعودي العملاق "الهلال والنصر والاتحاد"، للتعاقد مع صفقة محلية مهمة، خلال صيف العام الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الهلال والنصر لم يعلنا عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -، بينما ضم الاتحاد الحارس الشاب حامد الشنقيطي، بالإضافة إلى تفعيل "بند شراء" الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي من نادي الاتفاق، وتمديد استعارة متوسط الميدان حامد الغامدي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، يريد الهلال والنصر والاتحاد "شراء" عقد الظهير الأيسر الشاب سالم النجدي، من نادي الفتح السعودي.

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وكشفت الصحيفة عن أن عرض الهلال، هو الأكثر جدية في الوقت الحالي؛ حيث تسير المفاوضات مع إدارة نادي الفتح، من أجل حسم الصفقة، بشكل إيجابي للغاية.

النجدي البالغ من العمر 21 سنة، أحد أبناء نادي الفتح؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2022؛ مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 2 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.