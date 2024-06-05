الصفقة الأولى.. برشلونة يقترب من نجم وسط إسبانيا بعد موافقة فليك

لاعب الوسط الإسباني قد يسهل رحيل نجم الفريق

يبدو برشلونة قريبًا من إتمام أولى صفقات الميركاتو الصيفي، والمتمثلة في ضم ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسييداد واللاعب الدولي الإسباني.

ميرينو يملك 20 مباراة دولية رفقة "لا روخا" ويمثل ريال سوسييداد من عام 2018 وهو منذ ذلك التوقيت أحد أهم عناصره على الإطلاق.

كما سبق له خوض تجارب عديدة خارج إسبانيا، أبرزها في إنجلترا مع نيوكاسل، وفي ألمانيا مع بوروسيا دورتموند.

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التجربة الأخيرة بالتحديد هي ما جعل هانز فليك مدرب برشلونة يوافق على بدء العملية، لأنه يعرف ميرينو رغم أنه لم يخض مع دورتموند سوى 9 مباريات في موسم وحيد.

في حال وصول ميرينو، من المرجح أن يسمح برشلونة برحيل محتمل لفرينكي دي يونج، الذي كان فليك قد اشترط وصول لاعب قوي في خط الوسط للموافقة على مغادرته البيت الكتالوني.