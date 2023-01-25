"الصفقة الأهم في 2023" .. مؤمن زكريا يبدأ مسيرته التدريبية خلال رحلته العلاجية رسميًا

رحلته العلاجية بدأت عام 2019، ولا تزال مستمرة..

Shahid

لن يظل مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري والأهلي السعودي الأسبق، أسيرًا لمرضه كثيرًا، الذي حرمه من ممارسة معشوقته الساحرة المستديرة.

في عام 2019، كشف اللاعب المصري عن معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وبدأ رحلة علاج داخل مصر وخارجها، لكن لم يكتمل شفاؤه بعد.

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وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة المصري، تعيين زكريا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه، ليبدأ مسيرته التدريبية.

ووصف عامر هذه الخطوة بأنها الصفقة الأهم لناديه هذا الموسم، وفي انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الدور الذي سيقوم به مؤمن في الفريق السكندري.

يذكر أن نادي أحد السعودي كان هو من فجر مفاجأة مرض مؤمن زكريا، عندما انضم له في صيف 2018 على سبيل الإعارة من الأهلي المصري، إذ أكد رئيسه في يناير 2019 أن اللاعب يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم، قبل أن يخرج زكريا بعدها بأشهر كاشفًا التفاصيل.

Shahid