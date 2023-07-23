الصفقة الأكبر في تاريخ روسيا .. زينيت يوافق على بيع مالكوم إلى الهلال

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال مالكوم إلى الهلال

وافق نادي زينيت الروسي على بيع لاعبه البرازيلي مالكوم إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قياسية، لتدعيم صفوف الزعيم.

وكان الهلال قد دخل في مفاوضات مع زينيت منذ أيام، من أجل مواصلة تدعيم صفوفه، بعدما نجح في حسم 3 صفقات أجنبية، بالتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سافيتش.

وأشار الصحفي بيدرو أندرادي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن مالكوم سيترك زينيت مقابل 60 مليون يورو لصالح نادي الهلال.

وأضاف أندرادي أن الهلال سيقوم بدفع مبلغ 30 مليون يورو الآن، على أن يتم دفع الـ30 مليون يورو المتبقيين بنهاية الموسم الحالي.

وتعتبر صفقة انتقال مالكوم إلى نادي الهلال هي الأكبر في تاريخ الدوري الروسي، بعد المبلغ الذي تم الاتفاق عليه من جانب الناديين.