خاص | "الصفقة الأغلى!" .. النصر يتفوق على الاتحاد وإنتر ويخطف نجم البرازيل

صفقة النصر الصيفية الأولى..

حسم نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، أولى صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يعمل على تدعيم صفوفه بقوة، في صيف العام الحالي؛ لتعويض خيبات العامين الماضيين، واللذين خرج منهما الفريق الأول لكرة القدم بـ"صفر ألقاب".

وفي هذا السياق.. علمت النسخة البرازيلية من موقع "جول" من مصادرها الخاصة، أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مع نظيره البرازيلي أتلتيكو بارانينسي؛ لـ"التعاقد" مع الحارس الدولي بينتو.

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المصادر أعلنت حسم العملاق السعودي، صفقة بينتو الذي تواجد في قائمة منتخب البرازيل الأخيرة ببطولة "كوبا أمريكا 2024"، مقابل 18 مليون يورو.

وأوضحت المصادر أن الحارس الدولي عقد اجتماعًا في الساعات الماضية، مع مسؤولي نادي أتلتيكو بارانينسي؛ حيث اقتنع خلاله بـ"الانتقال" إلى الملاعب السعودية؛ بعد أن كان رافضًا هذا الأمر في البداية.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "جلوبو البرازيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن صفقة بينتو؛ هي أغلى انتقال لحارس مرمى في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة، أن أتلتيكو بارانينسي رفض عرضين من نادي الاتحاد السعودي والعملاق الإيطالي إنتر، قبل إعطاء "الضوء الأخضر" إلى النصر؛ من أجل حسم الصفقة.

وأكدت الصحيفة على أن بينتو سيصل إلى الأراضي السعودية، خلال الأسبوع الحالي؛ من أجل الخضوع لـ"الفحوصات الطبية"، والتوقيع على عقود الانضمام إلى الفريق النصراوي، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن تحرك النصر نحو بينتو؛ يأتي في أعقاب فشل النادي في التوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي؛ لـ"التعاقد" مع الحارس البرازيلي الدولي الآخر إيدرسون.