الصفاقسي يبدأ البحث عن خليفه كرول

المدير الفني البلجيكي سيرحل عن الصفاقسي بعدما رفض تجديد عقده

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، تونسية إلى اتفاق مجلس إدارة الصفاقسي مع المدير الفني الهولندي رود كرول، بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

ورفض المدير الفني الهولندي، تمديد تعاقده مع الفريق التونسي، الذي ينتهي بنهاية شهر مايو الجاري.

ووفقاً للعقد المبرم بين الجانبين، فإن المدير الفني كان عليه إبلاغ إدارة ناديه قبل رحيله بشهرين، وهذا بالفعل ما قام به الهولندي، ولكن إدارة النادي قررت أن تنهي مهامه قبل نهاية العقد.

وتبحث إدارة الفريق التونسي، عن بديل لكرول في الفترة القادمة، وتشير الأنباء الصحفية إلى أن النادي في اتصالات مع البلجيكي جوزي ريجا.

ويحتل الصفاقسي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 43 نقطة بعد لعب 21 مباراة، وبفارق ست نقاط عن الترجي المتصدر.

أليجري قد يرحل عن تدريب يوفنتوس وهذا هو بديله🧐 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

الجدير بالذكر ان كرول ودع مع الصفاقسي، بطولة الكونفدرالية من دور نصف النهائي، على يد نهضة بركان المغربي، عندما خسر بثلاثة أهداف لهدفين في مرحلة الإياب.