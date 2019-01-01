الصفاقسي بطلًا لكأس تونس للمرة الخامسة في تاريخه

ركلات الترجيح أضاعت اللقب على النجم الساحلي

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

توج الصفاقسي بطلًا لكأس تونس 2019 بعدما تغلب على النجم الساحلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

أخطر فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 62 بعدما مرر نسيم هنيد؛ لاعب السي آس آس، رأسية وصلت إلى علاء المرزوقي، الذي سددها قوية، لكن القائم تصدى لها.

وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة، حرم القائم كذلك مرتضى بن وناس من اقتناص الفوز لجوهرة الساحل، بعدما تصدى لرأسيته.

أما بالأشواط الإضافية، فشهدت الدقيقة 118 فرصة هدف محقق للنجم الساحلي إلا أن أيمن دحمان؛ حارس مرمى الصفاقسي، تصدى ببراعة لتسديدة قوية من محمد المثناني.

وحسم السي آس آس لقبه الخامس في تاريخه لصالحه بركلات الترجيح بعدما فاز بنتيجة 5-4.