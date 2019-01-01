ميتشو: انتهى أسبوع التهديدات وهدفي الآن خدمة الزمالك

المدرب الصربي يتحدث عن التهديدات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، رسالة إلى شخص كان يريد تدميره في جنوب إفريقيا، قبل تولي مهمة تدريب الفريق الأبيض.

ميتشو رحل عن تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بعدما التقدم باستقالته، ليتولى مهمة تدريب الزمالك.

المدرب الصربي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

Relieved that terrible week threatening to destroy me as human being&hardworking coach serving wholeheartedly ORLANDO PIRATES&South African football with sleepless nights&tireless days is back like,,Fish in the water,,to football training field to serve ZAMALEK&Egyptian football pic.twitter.com/epv8nzxzfl — MICHOcoach-WOLF OF SERBIA (@michocoach) August 21, 2019

"أسبوع صعب من التهديدات لمحاولة تدميري كمدرب مجتهد يخدم أورلاندو والكرة الجنوب إفريقية من كل قلبه وإخلاص، والآن المياة عادت من جديد إلى مجاريها".

"أعمل الآن على تدريب الزمالك وخدمة الكرة المصرية، بعد تجربتي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي".

وزعمت بعض الصحف الجنوب إفريقية، أن رحيل ميتشو جاء بسبب قضية تحرش، وهو ما نفاه المدرب الصربي.