الصرامي يستفز الهلاليين مُجددًا.. ويُذكرهم بخماسية التعاون

متحدث النصر يعود لاستفزاز جماهير الهلال من جديد

عاد سعيد الصرامي، المتحدث الرسمي بنادي النصر السعودي، لاستفزاز جماهير الهلال من جديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ولا تعد هذه هي السابقة الأولى لمتحدث النصر إذ أنه سبق وأن قام باستفزاز جماهير الزعيم من قبل على نفس موقع التواصل الإجتماعي، كان أقربها نشره لمقطع فيديو لرأسية المدافع البرازيلي برونو أوفيني في شباك الهلال، خلال المباراة التي جمعته بالنصر يوم 29 مارس من عام 2019 الماضي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، والتي انتهت لصالح العالمي بثلاثة أهداف لهدفين.

ونشر الصرامي عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو جديد على هاشتاج "احترموا ذكرياتي" لمانشيت للغلاف الرئيس لعدد جريدة الرياضية السعودية الذي صدر في اليوم التالي لخسارة الهلال الثقيلة أمام التعاون بخمسة أهداف نظيفة، التي جرت أحداثها يوم 26 ابريل من عام 2019، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وآثار الفيديو غضب جماهير الهلال، خاصةً وأنها ليست الواقعة الأولى التي يسخر منها الصرامي من الزعيم عبر حسابه على تويتر.

ومن المعروف أن الهلال كان يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، الذي توقف في شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا وتم الإعلان مؤخراً عن عودته بالرابع من شهر أغسطس القادم، كان يحتل الصدارة برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط عن ملاحقه النصر، الذي يتواجد في المركز الثاني.