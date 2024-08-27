الصراع لا يزال قائمًا .. لجنة قانونية تفصل في صراع كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

النجم الفرنسي يرفض التفريط في حقه

رغم رحيله عن باريس سان جيرمان بصفة نهائية، لا يزال الصراع قائمًا بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وناديه السابق.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، الذي قدم للفرنسي عرضًا ضخمًا من أجل التجديد، لكنه تمسك بالرحيل للملكي من أجل تحقيق حلم طفولته.

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي، ستنظر في الخلاف القائم بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان، خلال الأسبوع الجاري.

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ويطالب لاعب ريال مدريد بـ55 مليون يورو من ناديه السابق قيمة مكافآت ضمن عقده الأخير مع النادي الباريسي، لذلك سيتم استدعاء الطرفين في مرحلة ثانية لشرح موقفهما والدفاع عنه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة القانونية ستقوم بفحص الوثائق المختلفة الواردة، من أجل الفصل في هذه القضية.

يذكر أن كيليان مبابي شارك حتى الآن مع ريال مدريد في 3 مباريات، حيث سجل هدفًا في شباك أتالانتا الإيطالي بكأس السوبر الأوروبي، بينما لم تكن له أي بصمة في مباراتي الفريق بالدوري الإسباني "الليجا"، أمام ريال مايوركا وبلد الوليد.