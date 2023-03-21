الصراع الأقوى .. كريستيانو رونالدو يهزم نجمي الهلال والاتحاد بالقاضية

الجولة الأقوى منذ بداية الموسم

shahid

حصد كريستيانو رونالدو نجم النصر جائزة جديدة في الدوري السعودي لكن بعد صراع هو الأقوى منذ بداية الموسم مع نجمي الاتحاد والهلال، إيجور كورونادو وسالم الدوسري.

الجائزة الجديدة تتعلق بهدف الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وقد رشح حساب البطولة على تويتر أهداف رونالدو ضد أبها وكورونادو في مرمى الفتح والدوسري أمام الاتفاق للتنافس عليها.

ويتم اختيار هدف الجولة بتصويت الجماهير عبر المنصة الزرقاء، وقد فاز نجم النصر بالضربة القاضية بعدما جمع 54.6% من الأصوات مقابل 30% لصانع ألعاب الاتحاد و15.5% لجناح الهلال.

رونالدو كان قد أحرز هدفه بتسديدة جيدة من كرة ثابتة من مسافة بعيدة، فيما استعرض الدوسري موهبته بلمسة أخيرة ممتازة في هدفه ضد الاتفاق، أما هدف كورونادو في مرمى الفتح فكان من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

يُشار إلى أن الهدف هو التاسع لرونالدو مع النصر في الدوري السعودي، وقد صنع هدفين.

Shahid