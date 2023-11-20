الصدمة والرعب .. مفاجأة سلبية في تطور إصابة لابورت وموقفه من الديربي

يستعد النصر لدخول مرحلة مهمة من الموسم، حيث يخوض عددًا من المباريات الصعبة والقوية على رأسها ديربي الرياض أمام الهلال في الأول من ديسمبر القادم.اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
استعدادات العالمي لتلك الفترة الصعبة تلقت ضربة قوية تمثلت بغياب مدافعه الإسباني إيمريك لابورت لفترة غير معلومة، قد تمتد إلى مواجهة متصدر دوري روشن.
صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عما حمله تقرير طبيب النادي حول إصابة لابورت التي تعرض لها في مسبح منزله قبل مواجهة الوحدة الأخيرة في الدوري، حيث أشار إلى أن الجرح لم يلتئم، بل تعرض للالتهاب مما أدى لتأجيل شفاء اللاعب وعودته للتدريبات الجماعية.
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وأضافت الصحيفة أن المدافع الإسباني أصبح بالتأكيد خارج حسابات المدرب لويس كاسترو، والذي عاش حالة من الصدمة بعد قراءة التقرير، لمواجهة الأخدود يوم الجمعة القادم في الدوري، وكذلك مباراة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا الإثنين القادم، فيما أصبح موقفه من مواجهة الهلال محاطًا بالغموض الشديد.
يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن مطارده النصر.