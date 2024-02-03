الصدمة كبرى .. كبير البرازيل يرفض ضم نجم الاتحاد!

نجم الاتحاد تعرض لصدمة محلية وبرازيلية!

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حاول نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التخلص من أكثر من لاعب محترف في صفوفه، ولكنه لم يفلح، ليظل الـ10 لاعبين أجانب ضمن صفوفه حتى الآن!

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي فلامنجو البرازيلي، رفض ضم النجم إيجور كورونادو لاعب وسط العميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال ماوريسيو فونسيكا المسؤول الإعلامي بنادي فلامنجو للصحيفة: "كورونادو عرض علينا خلال الفترة الماضية، ولكننا رفضنا التعاقد معه بسبب أولويات لأخرى، وليس لأنه غير جيد".

وأضاف مسؤول فلامنجو: "كورونادو لاعب كبير، ولكننا لم نتعاقد معه بسبب الأولويات فقط، وليس لدينا أي اهتمام في الوقت الحالي بضم أي لاعب من الدوري السعودي، ربما في المستقبل نفعل ذلك، لا أحد يعلم".

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وأشارت الصحيفة إلى أن كورونادو تم عرضه على ناديي الاتفاق والتعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم ليستمر مع الاتحاد.

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