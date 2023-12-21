"الصدارة في أمان".. فاسكيز ينتزع فوزًا قاتلًا لريال مدريد أمام ألافيس

"المعركة مستمرة مع جيرونا"

خطف ريال مدريد انتصارًا قاتلًا أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الخميس على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني "الليجا".

ولعب لوكاس فاسكيز دور البطولة في الفوز، حيث سجل هدفًا ثمينًا في الدقيقة (90+2) ليؤمن انتصار الملكي في ليلة غاب فيها الأداء الجيد وحضرت العشوائية.

بذلك الفوز يعتلي الملكي صدارة الليجا برصيد 45 نقطة، متقدمًا على جيرونا بفارق الأهداف، بينما تجمد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز الـ15.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دخل الريال الشوط الأول بحثًا عن التهديف، لكن الفريق لم يستطع هز شباك مضيفه الذي اعتمد على التكتلات الدفاعية بينما فشل مهاجمو الريال في فك شفرتها، في ظل تراجع مستوى بيلينجهام ورودريجو وإبراهيم دياز.

وزادت معاناة الملكي في الشوط الثاني خصوصًا بعد إشهار إسيدرو دياز حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه القائد ناتشو بالدقيقة 54.

يحسب للريال أنه رغم الطرد، ظل مسيطرًا على الكرة ودفع أنشيلوتي بتبديلات لتنشيط الهجوم سواء تشاواميني أو خوسيلو، لكن بدون فائدة، فيما كانت الكرات الثابتة مصدر خطورة كبير لأصحاب الأرض، وفي الوقت الذي بدأت فيه جماهير ألافيس الاحتفال بالنقطة مع انتهاء الوقت الأصلي، كان للوكاس فاسكيز رأي آخر، حيث سجل هدفًا رائعًا من ضربة رأسية قاتلة.