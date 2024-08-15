"لا أحد يريده" .. الصحافة الإسبانية تسخر من ليفربول بعد قرار نجم ريال سوسييداد!

صحيفة إسبانية تسخر من ليفربول...

سخرت الصحافة الإسبانية، من نادي ليفربول، بعدما رفض أحد نجوم الدوري الإسباني، الانضمام إلى كتيبة الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت التقارير الصحفية، قد كشفت في وقت سابق عن اهتمام ليفربول، بالتعاقد مع مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسييداد، خلال الميركاتو الحالي، إلا أن اللاعب رفض العرض وقرر تمديد عقده مع ناديه.

ومن جانبها سخرت صحيفة "آس" الإسبانية، من النادي الإنجليزي ونشرت تقريرًا بعنوان "لا أحد يريد الذهاب إلى ليفربول"، في إشارة منه إلى فشل الريدز، في التعاقد مع أي صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وأشار التقرير إلى أن العديد من اللاعبين رفضوا الانضمام إلى ليفربول، منذ الموسم الماضي، وعلى رأسهم جود بيلينجهام، الذي فضل ريال مدريد، وكذلك موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، وغيرهما من اللاعبين.

جدير بالذكر أن ليفربول، وتحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت، يستعد لبداية موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفًا على إيبسويتش تاون، يوم السبت القادم في الجولة الأولى من البريميرليج.