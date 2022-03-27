"الصافرات على ميسي؟ لم يتواجد لاعب مثله في تاريخ سان جيرمان"

أكد سيسك فابريجاس لاعب فريق برشلونة السابق أن صافرات الاستهجان التي تُطلق على ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي غير مستحقة.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات لصالح صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن باريس سان جيرمان لم يحظ طوال تاريخه بلاعب مثل ميسي.

وقال فابريجاس: "قضية ميسي بسيطة للغاية، بالنسبة لي هو أفضل من رأيت ومن لعبت معه كرة القدم، ما رأيته منه استثنائي للغاية".

وأضاف: "أعرف ما الذي حدث مع باريس سان جيرمان، الجماهير تريد أن تخلق التوتر مع اللاعبين، الأمر قبيح للغاية".

وأردف: "تبريرهم أن نجوم الفريق يحصلون على الكثير من الأموال، وخسروا ضد ريال مدريد، لا بأس بذلك، لكن ألم يريدوا أن يحققوا الفوز أيضًا".

وأكمل: "باريس سان جيرمان لم يملك لاعب مثل ميسي في تاريخه، عليهم الامتنان لذلك، وأن يدعموه لا أن يتصادموا معه".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد خرج في تصريحات صحفية عقب مواجهة فنزويلا وأكد خلالها أنه سيعيد التفكير في أمور عديدة بعد كأس العالم.