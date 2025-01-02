عمرها أكثر من قرن وكلفته ملايين .. مالك مانشستر سيتي يستحوذ على مزرعة خيول تاريخية في فرنسا

صفقة ضخمة للشيخ منصور بن زايد

أبرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، صفقة ضخمة ونجح في شراء مزرعة خيول فاخرة في مدينة نورماندي بفرنسا، عمرها أكثر من قرن.

وقالت حاشية الشيخ منصور في بيان صحفي: "اشترت مزرعة الوثبة لتربية الخيول في أبوظبي، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مزرعة فريسناي لو بوفارد".

ووفقًا لصحيفة "Ouest-France"، فإن "مبلغ الصفقة حوالي 28 مليون يورو وتمت قبل أيام، مقابل مزرعة الخيول التي تأسست عام 1903، وهي مزرعة تاريخية لتربية الخيول الأصيلة في فرنسا وتقع بمقاطعة أورني في نورماندي، واكتسبت سمعة دولية كبيرة، وكانت موطنًا للعديد من الخيول البطلة".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن "المزرعة تشمل قصرًا، بمساحة سطح تزيد عن 640 مترًا مربعًا موزعة على 4 مستويات، بحيث يمتد الجزء الرئيسي من مزرعة الخيول على مساحة ضخمة في قطعة واحدة، بخلاف مساحة أخرى من المراعي والحدائق"، كما توضح دار سوذبيز.

الشيخ منصور، الذي يُعرف بشغفه الكبير بسباقات الخيول، أضاف هذه المزرعة إلى مجموعة ممتلكاته الواسعة في مجال الفروسية، حيث تُعتبر واحدة من أكثر المزارع شهرة في نورماندي وتتمتع بتاريخ طويل في تربية الخيول.

ومن المتوقع أن تستمر المزرعة في أداء دورها الريادي في مجال تربية الخيول وتطويرها تحت إدارة الشيخ منصور الذي يضيف خطوة جديدة إلى سجله الحافل في الاستثمار في الرياضات المتنوعة والمجالات الثقافية.