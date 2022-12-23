الشيخ مشاري العفاسي يستعين بميسي للرد على أحد منتقديه!

أحمد رفعت
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20221221 Lionel MessiGetty Images
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الشيخ الكويتي تعرض لانتقادات من جانب أحد متابعيه

استعان القارئ الكويتي مشاري بن راشد العفاسي، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الرد على أحد منتقديه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي.

أحد متابعي الشيخ مشاري عبر موقع "تويتر" هاجمه بسبب نشره أمور دينية، حيث قال له: ""والله إنكم دعاة على أبواب جهنم، تدعون الناس إلى الشرك بدون علم أو قصد منكم، اتق الله يا مشاري، أتستطيع أن تحمل أوزار أمة بأسرها؟ كل ماقلته بتغريدتك شرك بالله، وكم وكم".

ورد الشيخ مشاري على الذي قام بانتقاده، عن طريق نشر فيديو ليونيل ميسي الشهير، الذي طلب فيه من لاعب هولندا في دور الـ16 ببطولة كأس العالم، بالرحيل من أمامه أثناء تسجيل لقاء تلفزيوني، معلقًا عليها: "صل على النبي واذهب من هنا".

وكان ميسي ولاعبي الأرجنتين، قد دخلوا في مشادات كلامية مع لاعبي هولندا بعد المباراة التي جمعت بينهما، حيث ظهر النجم الأرجنتيني في الفيديو وهو يقول للاعب: "اذهب من هنا أيها الأبله".

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