"الشيخ رونالدو" .. نجم النصر يستعد للمشاركة في اليوم الوطني للسعودية

البرتغالي اندمج في الأجواء السعودية

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يستعد الشعب السعودي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة في الـ23 من سبتمبر القادم، لكن يبدو أن نجم النصر كريستيانو رونالدو بدأ استعداداته مبكرًا.

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الأندية الرياضية اعتادت المشاركة بقوة في تلك المناسبة الوطنية، خاصة بإحياء التراث السعودي وإقامة الاحتفالات وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ السعودية.

رونالدو كان قد شارك في احتفالات يوم التأسيس خلال فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي وأداء رقصة العرضة السعودية، لكنه لم يكتف بذلك خلال استعداداته للاحتفال باليوم الوطني بل ارتدى الشماغ السعودي بجانب الثوب.

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المغردون عبر منصة إكس تداولوا صورة تُظهر النجم البرتغالي بالثوب والشماغ السعودي اتخذت فيما يبدو من كواليس إعداد فيديو خاص بالمناسبة من نادي النصر.

صاحب الـ38 عامًا انضم للنصر في يناير الماضي ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

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