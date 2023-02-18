هل يصبح يونايتد ملكاً للإدارة القطرية؟

أعلن الشيخ جاسم بن حمد الثاني عن تقدمه بعرض رسمي من أجل الاستحواذ على ملكية مانشستر يونايتد، وذلك عبر بيان خرج في وقت متأخر الجمعة.

وخرجت تقارير من "بلومبرج" أكدت تقدم مستثمر قطري بعرض لشراء يونايتد، وسط حديث من "تلجراف" عن منافسة سعودية أيضاً على ملكية كبير الكرة الإنجليزية.

وقال الشيخ جاسم في بيانه أنه تقدم بعرض للاستحواذ على مائة بالمائة من ملكية النادي، والهدف الرئيسي إعادة النادي لأمجاده داخل وخارج الملعب، ووضع الجمهور في قلب النادي من جديد.

وذكر البيان أن العرض سيكون عبر شركة "Nine two foundation" التابعة للشيخ جاسم، وستكون بدون ديون، وستستثمر في فريق الكرة، ملعب التدريبات، أولد ترافورد، البنية التحتية، والمجتمع الجماهيري.

واختتم البيان بأن المزيد من التفاصيل بخصوص العرض سيتم الكشف عنها لاحقاً، إذا تطورت الأمور بخصوص قبول العرض القطري.