الشهراني: لا أذكر أي تفاصيل عن الاصطدام مع العويس

اللاعب تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين

قال الشهراني نجم الهلال والمنتخب السعودي أنه لا يذكر أي تفاصيل حول اصطدامه مع محمد العويس حارس مرمى الأخضر، كما طمأن جمهور فريقه حول تحسن حالته الصحية.

الظهير الأيسر كان قد تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 بعد اصطدامه العنيف مع العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام بولندا والمكسيك.

وأجرى اللاعب جراحتين بعد تلك الإصابة، الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح، وكانت التوقعات بعودته للتدريبات الجماعية بداية العام الجديد لكن بقناع خاص على الوجه.

الشهراني زار اليوم مقر ناديه الهلال وتبادل أطراف الحديث مع زملائه، وقد نشر النادي مقطع فيديو عبر تويتر يُرحب به ويُلقي الضوء على الزيارة، وقد عنونه بـ "الشهراني ينور النادي".

المدافع صاحب الـ30 عامًا قال خلال حديثه مع زملائه "لا أذكر أي شيء عن الحادثة، كنت أنظر للكرة وبعدها حدث الاصطدام ولا أذكر أي تفاصيل حوله، شاهدت اللقطة في الهاتف المحمول فيما بعد".

وأضاف في نهاية الفيديو "تخطيت الحمدلله المرحلة الأولى من العلاج وهي الخاصة بالتدخل الجراحي، وقد سُمح لي بالمشي الآن، جلست مع طبيب النادي ووضعنا الخطة العلاجية المناسبة. شكرًا لكم ولدعمكم وسؤالكم"

يُشار إلى أن السعودية هزمت الأرجنتين 2-1 ثم خسرت أمام بولندا بهدفين نظيفين والمكسيك بهدفين مقابل هدف واحد.