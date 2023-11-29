بعد صدمة الشهراني .. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 نجوم آخرين عن التدريبات!

صدمة رباعية في الهلال قبل ديربي النصر

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر "الوصيف".

وقبل الديربي بـ"48 ساعة".. أعلن الزعيم الهلالي، غياب 3 من نجومه، عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى جانب الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

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الهلال كشف في بيان رسمي، عن غياب الحارس محمد العويس، وقلب الدفاع حسان تمبكتي، ومتوسط الميدان ناصر الدوسري؛ نظرًا لاستكمالهم برامجهم العلاجية، بعد الإصابات المختلفة التي لحقت بهم.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، كانت قد أكدت مساء اليوم الأربعاء، غياب ياسر الشهراني عن ديربي الهلال والنصر؛ لحاجته إلى مزيد من العلاج.

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