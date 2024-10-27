"أخشى أن يدربنا الشلهوب من بعده" .. هدية خاصة من إعلامي سعودي لجورج جيسوس خوفًا عليه من المرض

توصية خاصة قبل مواجهة الطائي في الكأس..

يواصل الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان تقديم هداياه الخاصة لمدربي ونجوم كرة القدم، لكن هذه المرة الهدية ليست ساعة أو كتابه الخاص كما اعتدنا منه، إنما اختص البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، بهدية مختلفة.

الزعيم حقق الفوز أمس السبت أمام التعاون بثنائية نظيفة، على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وعقب تلك المباراة، التقى الفريان بجيسوس، مقدمًا له "معطفًا" باللون الكحلي، كهدية له، قبل مواجهة الطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وبخفة ظله المعهودة، برر الفريان هديته: "الجو في حائل برد .. أخشى أن يصاب بنزلة برد ويدربنا الشلهوب".

جدير بالذكر أن الهلال يحل ضيفًا على الطائي في حائل، في 29 من أكتوبر الجاري، ضمن دور الـ16 من كأس الملك.