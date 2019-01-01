عام آخر مع الذهب - الشلهوب أسطورة كروية ودروس أخلاقية

الأسطورة تُمتع لعام آخر في الملاعب..

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

"عام آخر من الذهب.. عام آخر مع الذهب" هكذا زف مجلس إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الخبر السار لجمهور الكرة السعودية بشكل عام وليس الزعيم فقط، خبر تجديد عقد محمد الشلهوب نجم خط الوسط، ولمَ لا وهو واحد من أساطير الكرة السعودية والعربية في الملاعب؟

أصبحنا على موعد مع عام آخر من الإبداع الفني ومع دروس يقدمها الأسطورة كل يوم في المهارة والأخلاق والانتماء للكيان.

"محمد الشلهوب مدرسة علم وأخلاق، لا يتخرج منها إلا الموهوبين، التجديد لعام آخر ما هو إلا رسالة للجيل الحالي والأجيال القادمة بأن الموهبة لا تكتمل إلا بجدية وبالالتزام، لمن اقترب أن يفوته قطار التركيز .. تعلم منه!!، فهذا الفتي حقًا نموذج لن يتكرر!!" - المعلق الرياضي بلال علام.

"الشلهوب نموذج للزميل الذي ساهم بشكل كبير في تكيفي ونجاحي مع الفريق، هو دائمًا مثال جيد للكثيرين منا من خلال مجهوده في التدريبات وفي الملعب وخارجه، أنا ممتن للغاية لوجوده معي" - الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال.

جوميس يشيد بالشلهوب والأخير: أنت النموذج الأجمل

"لاعب يحبه الجميع، لاعب يجمع كل صفات اللاعب القدوة أدبًا وخلقًا ووعطاءً، درس ينبغي لكل الأجيال القادمة التعلم منه، أشعر بالفخر لأنني عشت في زمن هذا اللاعب" - أحد الجماهير على تويتر

"بعمر الـ38 يقدم دروسًا مجانية بالإخلاص للشعار، لاعب اتفق الجميع على حبه، آخر أسطورة متبقية لدينا من الجيل القديم" - أحد الجماهير عبر تويتر

لن يسعنا حاليًا أن نذكر كل ما قيل عن القائد الهلالي على مدار تاريخه سواء من نقاد رياضيين أو معلقيين أو مدربين أو جماهير، لكنها كلمات بسيطة يمكنها أن تُلخص حالة الإجماع على لاعب، فرض احترامه على الجميع فنيًا وأدبيًا.

ما هو عمر محمد الشلهوب؟

محمد بندر الشلهوب ابن مدينة الرياض، ولد في الثامن من ديسمبر عام 1980، يفصله شهور قليلة عن إتمام عامه الـ39، ليصير واحدًا من القلائل في مركزه الذين استمروا بهذا العمر في الملاعب.

مسيرة الموهوب:

بدأ الشلهوب مسيرته في الملاعب وهو ابن الـ13 عامًا عندما التحق بفريق البراعم للزعيم ومنه إلى الناشئين، وحقق خلال خمسة أعوام متدرجًا في فرق الناشئين حقق عديد النجاحات.

في عام 1998، تم تصعيده إلى الفريق الأول للهلال، لتبدأ مسيرة أخرى من النجاحات، خاض خلالها وحتى الآن 223 مباراة في مختلف المباريات، سجل خلالها 47 هدفًا وصنع 39 آخرين.

الأسطورة نجح في موسم 2009-2010 في حصد لقب هداف الدوري السعودي برصيد 12هدفًا، ليصبح أول لاعب سعودي في مركز الوسط يحصد هذا اللقب.

رسميًا | الهلال يُجدد عقد الشلهوب لموسم جديد

وتخطى الشلهوب الحدود المحلية، وحصل على المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي آسيا عام 2006 خلف القطري خلفان إبراهيم والكويتي بدر المطوع.

أما على المستوى الدولي، فارتدى صاحب الـ38 عامًا قميص المنتخب السعودي وهو ابن الـ20 عامًا، ليستهل مشواره بالمشاركة في كأس آسيا 2000، وكذلك شارك في كأس العالم 2006.

وبشكل عام مسيرته الدولية بها 78 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا.

بطولات الشلهوب مع الهلال:

يمتلك الشلهوب 22 بطولات تُزين صحيفة ابن القلعة الزرقاء في الملاعب:

7 بطولات دوري سعودي (2001-2002 / 2004-2005 / 2007-2008 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2016-2017 / 2017-2018)

2 كأس سوبر سعودي (2015-2016 / 2018-2019)

2 كأس خادم الحرمين الشريفين (2014-2015 / 2016-2017)

11 كأس ولي العهد (1999-2000 / 2002-2003 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 / 2015-2016)

1 دوري أبطال آسيا 1099-2000